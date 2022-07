VIDEO: Opilce prozradilo proražené kolo, šíleně se naštval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilce prozradilo proražené kolo, šíleně se naštval

O obrubník v Koulově ulici v Praze si prorazil řidič osobního auta pneumatiku. Když začal kolo vyměňovat, upoutal tím pozornost ostatních lidí, neboť na první pohled bylo vidět, že muž je pod vlivem alkoholu. Prověřit to přijeli státní policisté, kteří řidiče našli i s poškozeným vozidlem. Ten jim sdělil, že jede z práce, kolo vymění a pojede dál, neboť je kousek od svého domu. Tudíž se o něj nemusí strachovat a ztrácet s ním čas. Hlídce se chování muže nelíbilo, a proto provedla dechovou zkoušku, kdy přístroj ukázal přes 3,7 promile alkoholu. Ani po tomto zjištění řidič od svého úmyslu odjet domů neopustil a chtěl nastoupit do vozidla. Nepomohla ani opakovaná výzva policistů, že pod vlivem už nikam nepojede. Nakonec museli použít donucovací prostředky, aby muže přesvědčili a on pochopil, že to byla jeho poslední jízda na delší dobu.

video: Policie ČR