Opilý agresivní muž odmítal odložit sekeru a dýku, policisté použili taser
Vyhrocenou situaci zažila policejní hlídka ze Šumperska, která byla vyslána řešit muže demolujícího kvůli rodinnému sporu vybavení domu. Po příjezdu se jim totiž opilý muž postavil vyzbrojen sekerou a dýkou, odmítal je odložit a postupně se přibližoval.
00:23
Krimi10. 3. 2026 14:36
00:37
Syn herce Liama Neesona podstoupil operaci srdce
Společnost10. 3. 2026 13:48
01:27
Soudce vysvětluje, proč má za prokázaný národnostní motiv útoku
Krimi10. 3. 2026 13:48
00:58
Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner, řekl Babiš Merzovi
Zahraniční10. 3. 2026 13:48
00:47
Takhle to tady funguje – ukrajinský národ vás napadne a vy jdete sedět, prohlásil agresor
Krimi10. 3. 2026 13:38
01:44
Jak se napiju, chovám se velmi špatně, řekl před soudem muž stíhaný za napadení Ukrajinky
Krimi10. 3. 2026 13:38
00:52
USA ukázaly, jak chystají bombardéry k útoku na Írán
Zahraniční10. 3. 2026 13:38
00:23
Nehorázní zločinci! Kimova sestra se kvůli vojenským manévrům obula do USA
Zahraniční10. 3. 2026 11:50
01:21
Xenonauts 2 - trailer
Lifestyle10. 3. 2026 11:36
01:02
Ukázka z představení Mami, tati, co je sex?
Společnost10. 3. 2026 11:30
00:56
V areálu firmy Toma hoří materiál pod střechou
Krimi10. 3. 2026 11:24
00:42
Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka
Sport10. 3. 2026 11:18
01:10
V Novém Mexiku prohledávají Epsteinův ranč
Zahraniční10. 3. 2026 11:00
02:14
Jsme připraveni na jakákoliv bezpečnostní rizika, říkají pořadatelé MS v krasobruslení
Sport10. 3. 2026 10:42
00:40
Na pravidla v brněnské MHD dohlížejí preventisté
Domácí10. 3. 2026 10:34
01:19
Trump: Ceny ropy se snažíme udržet pod kontrolou
Zahraniční10. 3. 2026 10:14
