Opilý cyklista kličkoval mezi chodci, nadýchal 3,5 promile
Velké potíže udržet rovnováhu měl muž, který o víkendu jel centrem Brna na chodníku. Jeho kličkování mezi chodci ukončili až strážníci. Cyklista se jim snažil namluvit, že vypil jen dvě piva, nadýchal však skoro 3,5 promile alkoholu. Následně byl agresivní na záchytce.
02:15
Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily
Zahraniční18. 2. 2026 13:42
06:23
Schillerová představila novou EET
Domácí18. 2. 2026 13:20
24:26
O neodbytných Rusech i Rulíkově kartáči. Z Milána se hlásí Robert Rampa
Sport18. 2. 2026 13:00
01:06
Byla to velká výzva, říká o kostýmech pro film Franz Michaela Horáčková Hořejší
03:41
Nořit se do pravdivého příběhu bylo náročné, říká o roli ve Studně Johana Matoušková
02:23
Nejtěžší příprava, jakou jsem absolvovala, říká o roli v Mámě Elizaveta Maximová
01:47
Opilý cyklista kličkoval mezi chodci, nadýchal 3,5 promile
Krimi18. 2. 2026 12:46
00:43
Lavina zasáhla lyžařské středisko Courmayeur v italském Údolí Aosty
Zahraniční18. 2. 2026 12:18
01:22
Tipněte si, která žena v hledišti je moje manželka, vyzval Pavlásek Krause
Společnost18. 2. 2026 12:08
00:46
Manžel české influencerky podstoupil vasektomii
Lifestyle18. 2. 2026 11:36
00:27
Soud za zapálení vily rozdal tresty vězení
Domácí18. 2. 2026 11:20
01:00
Vonnová je doma, přesouvala se v upraveném tryskáči
Sport18. 2. 2026 10:18
00:32
Otčím surově utýral tříletého chlapce
Krimi18. 2. 2026 10:14
00:46
Dětem říká o válce. Od showbyznysu je ale Abassová drží dál
Společnost18. 2. 2026 10:12
37:16
Jsem fakt špatný herec, říká Tom Sean Pšenička. Získal Televizní cenu iDNES.cz
Rozstřel18. 2. 2026 10:00
00:33
Prezident Petr Pavel dorazil na radnici Prahy 5
Domácí18. 2. 2026 9:26
00:30
Denise Richardsová slaví 55. Postavu si udržuje tancem
Společnost18. 2. 2026 9:22
00:25
V Kalifornii našli po pádu laviny šest lyžařů, dalších deset se pohřešuje
Zahraniční18. 2. 2026 7:48
00:27