Opilý cyklista kličkoval mezi chodci, nadýchal 3,5 promile

Krimi | KRIMI
Velké potíže udržet rovnováhu měl muž, který o víkendu jel centrem Brna na chodníku. Jeho kličkování mezi chodci ukončili až strážníci. Cyklista se jim snažil namluvit, že vypil jen dvě piva, nadýchal však skoro 3,5 promile alkoholu. Následně byl agresivní na záchytce.
video: PČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:15

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily
Zahraniční
18. 2. 2026 13:42
06:23

Schillerová představila novou EET
Domácí
18. 2. 2026 13:20
24:26

O neodbytných Rusech i Rulíkově kartáči. Z Milána se hlásí Robert Rampa
Sport
18. 2. 2026 13:00
01:06

Byla to velká výzva, říká o kostýmech pro film Franz Michaela Horáčková Hořejší
Společnost
18. 2. 2026 12:50
03:41

Nořit se do pravdivého příběhu bylo náročné, říká o roli ve Studně Johana Matoušková
Společnost
18. 2. 2026 12:50
02:23

Nejtěžší příprava, jakou jsem absolvovala, říká o roli v Mámě Elizaveta Maximová
Společnost
18. 2. 2026 12:50
01:47

Opilý cyklista kličkoval mezi chodci, nadýchal 3,5 promile
Krimi
18. 2. 2026 12:46
00:43

Lavina zasáhla lyžařské středisko Courmayeur v italském Údolí Aosty
Zahraniční
18. 2. 2026 12:18
01:22

Tipněte si, která žena v hledišti je moje manželka, vyzval Pavlásek Krause
Společnost
18. 2. 2026 12:08
00:46

Manžel české influencerky podstoupil vasektomii
Lifestyle
18. 2. 2026 11:36
00:27

Soud za zapálení vily rozdal tresty vězení
Domácí
18. 2. 2026 11:20
01:00

Vonnová je doma, přesouvala se v upraveném tryskáči
Sport
18. 2. 2026 10:18
00:32

Otčím surově utýral tříletého chlapce
Krimi
18. 2. 2026 10:14
00:46

Dětem říká o válce. Od showbyznysu je ale Abassová drží dál
Společnost
18. 2. 2026 10:12
37:16

Jsem fakt špatný herec, říká Tom Sean Pšenička. Získal Televizní cenu iDNES.cz
Rozstřel
18. 2. 2026 10:00
00:33

Prezident Petr Pavel dorazil na radnici Prahy 5
Domácí
18. 2. 2026 9:26
00:30

Denise Richardsová slaví 55. Postavu si udržuje tancem
Společnost
18. 2. 2026 9:22
00:25

V Kalifornii našli po pádu laviny šest lyžařů, dalších deset se pohřešuje
Zahraniční
18. 2. 2026 7:48
00:58

Ke Kapitolu běžel muž se zbraní, americká policie ho zatkla
Zahraniční
18. 2. 2026 7:30
00:27

Na místě zbourané brněnské vily má vyrůst obří bytovka
Domácí
18. 2. 2026 5:32

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.