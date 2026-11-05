Opilý kamioňák se ploužil po D1 šedesátkou, sotva stál na nohou
Dopravní policisté z dálničního oddělení Mankovice zastavili 27. října 2026 na dálnici D1 na úrovni Vražného kličkující kamion s návěsem, jehož řidič jel nebezpečně pomalu a bezdůvodně přejížděl mezi pruhy. Pětačtyřicetiletý cizinec projíždějící Česko z Německa nadýchal přes 2,6 promile alkoholu, který údajně popíjel během bezpečnostní přestávky. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu nyní hrozí až roční vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
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