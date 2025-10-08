Opilý mladík machroval před děvčaty a z centra Plzně si udělal závodiště

Opilý dvacetiletý šofér si z centra Plzně udělal vlastní závodiště. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes tramvajovou točnu, ignoroval jednosměrky, ve velké rychlosti dokonce vjel do pěší zónu. Strážníkům, kteří ho začali pronásledovat, začal ujíždět. Nakonec sám zastavil, ale tvrdil, že si modrých majáků vůbec nevšiml, a že před zběsilou jízdou rozhodně nepil.
video: MP Plzeň
