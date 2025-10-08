Opilý mladík machroval před děvčaty a z centra Plzně si udělal závodiště
Opilý dvacetiletý šofér si z centra Plzně udělal vlastní závodiště. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes tramvajovou točnu, ignoroval jednosměrky, ve velké rychlosti dokonce vjel do pěší zónu. Strážníkům, kteří ho začali pronásledovat, začal ujíždět. Nakonec sám zastavil, ale tvrdil, že si modrých majáků vůbec nevšiml, a že před zběsilou jízdou rozhodně nepil.
00:55
Gaultier šokuje. Představil modely s nahým tělem
Lifestyle8. 10. 2025 11:08
04:55
Tereza Maxová představila projekt Wall of Joy, který spojuje umění a pomoc dětem
Společnost8. 10. 2025 10:32
00:43
Dav v Ekvádoru kamenoval prezidentský konvoj
Zahraniční8. 10. 2025 10:16
00:53
Opilý mladík machroval před děvčaty a z centra Plzně si udělal závodiště
Krimi8. 10. 2025 10:00
00:51
Kanada bude se cly velmi spokojená. Trump na schůzce s Carneym mírní napětí
Zahraniční8. 10. 2025 9:52
03:48
Vyjednávání pokračuje, hlásí Babiš. Do dosluhující vlády se obul kvůli rozpočtu
Domácí8. 10. 2025 9:40
01:27
Terminator 2D: No Fate - trailer
Lifestyle8. 10. 2025 9:24
01:07
Hořící obrněnce létaly vzduchem. Ukrajinci ukázali drtivý nálet na ruskou kolonu
Zahraniční8. 10. 2025 9:22
00:57
Stydět se má Rusko. Není v polském zájmu vydat útočníka na Nord Stream, tvrdí Tusk
Zahraniční8. 10. 2025 8:11
00:23
První díl Naked Attraction Česko a Slovensko bude na Óčku 8. října
01:30
Když nespím sedm hodin, jsem lítostivá, vysvětlila Brzobohatá svůj pláč ve Zrádcích
01:51
Po těžké ztrátě už se nebojí ničeho. Mirka zkouší štěstí v nahé seznamce
01:15
Lada Niva je zpátky v Česku.
Technika8. 10. 2025 0:06
01:20
Masivní sesuv půdy v Himáčalpradéši zasypal autobus, zemřelo nejméně 10 lidí
Zahraniční7. 10. 2025 19:24
01:12
Policejní prezident o stíhání nerozhoduje, reaguje Vondrášek na nařčení Okamury
Domácí7. 10. 2025 17:36
03:57
Tajemné balíčky! V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek
Domácí7. 10. 2025 17:22
00:48
Obyvatelé Oseka a Litohlav si od středy oddychnou. Nová silnice je mine
Domácí7. 10. 2025 16:54
02:56
Tělem jí projely desítky tisíc voltů, teď pomáhá lidem
Domácí7. 10. 2025 16:48
00:40