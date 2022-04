VIDEO: Opilý mladík ujížděl ze Stodolní strážníkům, nakonec boural Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilý mladík ujížděl ze Stodolní strážníkům, nakonec boural

Noční honičkou centrem Ostravy skončila snaha strážníků zkontrolovat na známé Stodolní ulici devatenáctiletého řidiče. Ten začal ujíždět, opakovaně porušoval dopravní předpisy, až v obvodu Slezska Ostrava naboural do zaparkovaného automobilu. Hlídka pak u něj zjistila 1,7 promile alkoholu a také to, že až do roku 2024 má soudní zákaz řízení motorových vozidel.

video: MP Ostrava