Opilý motorkář se zákazem řízení policistům neujel

Ve čtvrtek 11. srpna v časných ranních hodinách chtěla hlídka cizinecké policie zastavit a zkontrolovat řidiče motocyklu, který jel po ulici 5. května směrem do centra. S ním jela na silném stroji i spolujezdkyně. Řidič uposlechl výzev, zastavil u okraje vozovky a nechal ji sesednout. Následné kontrole se však evidentně podrobit nechtěl, proto přidal plyn a snažil se policistům ujet. Ti byli nuceni řidiče pronásledovat na Nuselský most, Legerovu ulici, kde projel několik křižovatek na červenou a pokračoval dál směrem ke Štvanici. Po cestě ignoroval policejní zátarasy, jeho snaha však byla marná. Poté, co odbočil z hlavní silnice na prašnou, vedoucí k elektrárně, nezvládl řízení a s motocyklem havaroval. Pokus o útěk byl marný, za pomoci donucovacích prostředků byl zadržen.

video: iDNES.tv