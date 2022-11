VIDEO: „Zabijte mě!“ řval opilý muž, když ho odnesli ze silnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Zabijte mě!“ řval opilý muž, když ho odnesli ze silnice

K muži ležícímu ve vozovce vyjížděla hlídka městských strážníků z Prahy 5 do ulice Stroupežnického. Před jejím příjezdem ho svědci odnesli na chodník pod přístřešek zastávky a přivolali záchrannou službu. Z výpovědí vyplynulo, že upadl při přecházení ulice. Neměl viditelná zranění, pravidelně dýchal, ale nekomunikoval. Zmítal sebou a vydával podivné skřeky. Po příjezdu záchranářů se částečně uklidnil, ale stále s nimi odmítal spolupracovat a opakovaně vykřikoval: „Zabijte mě!“ Když se začal kolem sebe ohánět rukama a pokusil se praštit hlavou do skleněné stěny přístřešku, došlo na donucovací prostředky. Dechová zkouška ukázala 2,68 promile. Vzhledem k aktuální vytíženosti speciální hlídky určené pro převoz opilých osob, byl za asistence strážníků 54letý muž převezen sanitním vozem do protialkoholní záchytné stanice.

video: MP Praha