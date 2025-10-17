Opilý muž se řítil Brnem s proraženými pneumatikami a 3,42 promile

Krimi | KRIMI
Opilý muž se řítil minulý pátek Brnem s proraženými pneumatikami a 3,42 promile. Kromě dalších účastníků provozu ohrozil i svou třiaosmdesátiletou matku sedící na místě spolujezdce.
video: MP Brno
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:27

Policie v centru Plzně prověřovala podezřelý kufr, okolní doprava stála
Domácí
17. 10. 2025 14:36
00:37

Kamioňáci si na novém parkovišti neodskočí. Chytré toalety jsou mimo provoz
Domácí
17. 10. 2025 14:02
02:56

Opilý muž se řítil Brnem s proraženými pneumatikami a 3,42 promile
Krimi
17. 10. 2025 13:52
01:24

Požadavky na odebrání resortu životního prostředí Motoristům jsou nesmyslné, řekl Babiš
Domácí
17. 10. 2025 13:50
00:44

V Bukurešti vybuchl osmipatrový dům
Zahraniční
17. 10. 2025 13:36
01:33

Mladý muž poničil nové nádraží v Praze. Natočila ho kamera a hledají policisté
Krimi
17. 10. 2025 13:34
03:08

Babiš vyzval Fialu k odmítnutí klimatických cílů na nadcházejícím summitu lídrů EU
Domácí
17. 10. 2025 13:18
00:42

Střet zájmů... nejdřív s tím seznámím pana prezidenta, řekl novinářům Babiš
Domácí
17. 10. 2025 13:08
01:15

Kvůli spěchu jihomoravští šoféři porušovali dopravní předpisy
Krimi
17. 10. 2025 12:56
01:26

Sestřih zákroků českého brankáře Davida Ritticha v utkání NHL proti Edmontonu
Sport
17. 10. 2025 12:16
00:43

Král rybníků Rožmberk odstartoval výlov
Domácí
17. 10. 2025 12:08
01:32

Spellcasters Chronicles - trailer
Lifestyle
17. 10. 2025 11:58
00:28

Chodí spolu? Média spekulují o vztahu belgické princezny a lichtenštejnského prince
Společnost
17. 10. 2025 11:50
00:48

Madagaskar má nového prezidenta. Moci se ujal plukovník, jenž podpořil protesty
Zahraniční
17. 10. 2025 11:24
00:30

Severokorejští operátoři dronů pomáhají Rusku zaměřovat údery na Ukrajině
Zahraniční
17. 10. 2025 11:12
00:31

Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence
Lifestyle
17. 10. 2025 11:10
00:36

V Římě vybuchlo auto známého novináře. Postavila se za něj i Meloniová
Zahraniční
17. 10. 2025 10:44
00:30

Je to špatný chlap, komentuje Trump bývalého poradce Johna Boltona
Zahraniční
17. 10. 2025 10:40
00:57

Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Odstartovala kulinářská show
Společnost
17. 10. 2025 10:22
01:08

Již odsouzený podnikatel Nemrah odmítl v kauze Dozimetr vypovídat
Krimi
17. 10. 2025 10:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.