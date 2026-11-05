Opilý muž tančil 17 metrů nad zemí. Ze stromu ho sundali hasiči
Nevšední zásah zaměstnal ve středu pardubické hasiče, strážníky i záchranáře. V lese Na Hůrkách totiž uvízl muž, který vyšplhal do koruny stromu přibližně 17 metrů nad zemí. Pod vlivem návykových látek tam dokonce předváděl taneční pohyby. Zpátky na zem mu ale museli
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