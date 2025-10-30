Opilý muž vyhrožoval, že se zastřelí. Policisté doma našli samopal a náboje
perex - Policisté dostali informaci, že muž se zbraní vyhrožuje, že se zastřelí. Na sídliště v Budějovicích vyjely čtyři hlídky. Od oznamovatelky se policisté dozvěděli, že je pořád v bytě. Následoval rychlý zásah. Muže zpacifikovali, nadýchal 1,3 promile alkoholu, při prohlídce bytu pak policisté nalezli samopal vzor 58 s náboji a s dalšími doplňky ke zbrani
00:35
30. 10. 2025
