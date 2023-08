VIDEO: Opilý řidič vyletěl ze silnice a čelně narazil do stromu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilý řidič vyletěl ze silnice a čelně narazil do stromu

Všechny záchranné složky včetně vrtulníku letecké záchranné služby byly vyslány k havárii dodávkového vozidla, které v neděli odpoledne na silnici č. 118 mezi obcemi Jince a Rejkovice na Příbramsku vyjelo mimo vozovku a po čelním nárazu do stromu skončilo v poli. Řidič zůstal v kabině zaklíněný, ale byl při vědomí. Hasiči muže vyprostili a předali do péče posádce zdravotnické záchranné služby. Hasiči poté zajistili vozidlo proti vzniku požáru a připravili místo pro přistání vrtulníku, kterým byl pacient následně transportován do jedné z pražských nemocnic. Příčinu nehody šetří policisté. Svojí roli ale zřejmě sehrálo i to, že řidič byl značně pod vlivem alkoholu. V krvi měl 1,6 promile.

video: iDNES.tv