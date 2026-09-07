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Opilý řidič na Chrudimsku ignoroval zákazy

Krimi | KRIMI
Policisté na Chrudimsku řešili neobvyklé chování řidiče, který si z jejich zákazů nic nedělal a třikrát v jeden den jich porušil hned několik. Opakovaně usedal za volant opilý, netrápil ho ani  zabavený řidičák. Naměřená hladina alkoholu přitom ani jednou neklesla pod dvě promile. Po jeho poslední jízdě skončil v policejní cele.
video: PČR
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