Opilý řidič na Chrudimsku ignoroval zákazy
Policisté na Chrudimsku řešili neobvyklé chování řidiče, který si z jejich zákazů nic nedělal a třikrát v jeden den jich porušil hned několik. Opakovaně usedal za volant opilý, netrápil ho ani zabavený řidičák. Naměřená hladina alkoholu přitom ani jednou neklesla pod dvě promile. Po jeho poslední jízdě skončil v policejní cele.
00:45
Opilý řidič na Chrudimsku ignoroval zákazy
Krimi7. 9. 2026 10:32
00:33
Nouzové zastavení soupravy metra
Domácí7. 9. 2026 10:10
02:09
Na Ústecku burácely desítky veteránů
Domácí7. 9. 2026 9:10
00:48
Při nehodě nákladního letadla společnosti Amazon v Miami zemřelo pět lidí
Zahraniční7. 9. 2026 8:40
02:01
Trailer k filmu Fantom opery
Společnost7. 9. 2026 8:28
01:03
Vítězkou Miss World se stala Joheirry Molaová z Dominikánské republiky
Společnost7. 9. 2026 8:24
01:03
Tenistka Linda Nosková je ve čtvrtfinále US Open
Sport6. 9. 2026 22:42
02:25
Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let
Společnost6. 9. 2026 22:32
01:20
Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0, penalta na Tomáše Chorého
Sport6. 9. 2026 22:02
00:33
Babiš: Rostoucími cenami pohonných hmot se v pondělí bude zabývat vláda
Domácí6. 9. 2026 21:32
02:56
SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta Praha 2:1
Sport6. 9. 2026 20:46
Následující videa
01:23
Policie ukázala muže podezřelého z krádeže zlata za 4,8 milionu. Pruty rozstříhal na kusy
01:23
Muž v kšiltovce obral devadesátileté seniory o zlaté pruty
00:30
Hasiči likvidovali požár chaty v Lipencích
01:02