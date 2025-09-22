Opilý řidič nadýchal skoro tři promile, jel prý do Lidlu

Nezvykle vysoké hodnoty nadýchal při zkoušce na přítomnost alkoholu pětatřicetiletý řidič, kterého zastavili policisté na Vyškovsku. Napoprvé mu přístroj naměřil 2,52 promile, napodruhé dokonce 2,81. Hříšník to vysvětlil tím, že mu chutná pivo, které si od rána dopřával na návštěvě u kamaráda. Nyní mu hrozí trestní stíhání.
video: PČR
