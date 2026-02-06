Půjčil si auto své matky, posilnil se 10 pivy a vyrazil do ulic Prahy

Krimi | KRIMI
V Podchýšské ulici v Praze zavadil předním kolem o obrubník, prorazil pneumatiku, ale dál pokračoval v jízdě. To už si ho ale všimla autohlídka městské policie. Když jej zastavila, nadýchal jí 1,7 promile.
video: Městská policie Praha
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:29

Před vězením uprchl do Prahy. Chytili ho, když byl poslední den v práci
Krimi
6. 2. 2026 14:04
00:36

Influencerka Plačková porodila. Po synovi Dionovi má dceru
Společnost
6. 2. 2026 13:52
00:32

Výpadek Starlinku ochromil ruskou armádu, vojáci prosí o pomoc
Zahraniční
6. 2. 2026 13:36
00:58

Půjčil si auto své matky, posilnil se 10 pivy a vyrazil do ulic Prahy
Krimi
6. 2. 2026 13:20
01:55

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, reagují odpůrci
Zahraniční
6. 2. 2026 13:04
02:10

Veronica Biasiol randí se synem Dejdara. Do rodiny zapadla, říká
Společnost
6. 2. 2026 12:28
01:02

V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU
Zahraniční
6. 2. 2026 10:42
00:43

Před ordinací v Českých Budějovicích leží podezřelý kufřík
Krimi
6. 2. 2026 10:20
33:09

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha
Rozstřel
6. 2. 2026 10:00
01:18

USS Abraham Lincoln operuje v Arabském moři během rostoucího napětí s Íránem
Zahraniční
6. 2. 2026 9:52
01:35

Nizozemská královna zahájila vojenský výcvik
Zahraniční
6. 2. 2026 8:52
01:05

Americká moderátorka prosí o návrat unesené matky, rodina je připravena jednat
Zahraniční
6. 2. 2026 8:42
01:17

Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu
Zahraniční
6. 2. 2026 8:08
00:28

Americká armáda v boji proti pašerákům drog nepolevuje. V Pacifiku potopila další loď
Zahraniční
6. 2. 2026 7:48
00:41

Zima a led čaruji v Adršpachu. Podívejte se
Domácí
6. 2. 2026 4:32
02:04

Nový Renault Clio je v Česku. Normální, příjemně obyčejné auto
Technika
6. 2. 2026 0:06
02:19

Vysaďte si do zahrady jedlý dřín, brzy kvete a má skvělé ovoce
Lifestyle
6. 2. 2026 0:06
36:52

NA KAFI: Hudba nás doprovází všude, pak máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka
Lifestyle
6. 2. 2026 0:06
03:45

Češtinu jsem cvičila s tužkou mezi zuby, přiznává herečka Daniela Šinkorová
Společnost
6. 2. 2026 0:06
03:35

Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name - krátký film
Lifestyle
6. 2. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.