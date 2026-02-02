Opilý řidič ve sněhu ujížděl policistům, v autě měl nezletilé
U železniční zastávky v obci Česká na Brněnsku se snažil i s autem ukrýt opilý řidič, který při honičce nakrátko setřásl pronásledující policisty. Prozradily jej však stopy na zasněženém chodníku. Při kontrole mladík nadýchal 2,78 promile alkoholu a pozitivní zkoušku měli i nezletilí chlapci, kteří jeli v autě s ním.
