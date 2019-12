VIDEO: Oračkovi přidal soud osm let za loupežné přepadení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Milan Oračko, jenž si v současné době odpykává patnáct let za ubodání družky, stráví za mřížemi ještě dalších osm let za loupežné přepadení. Trest mu potvrdil odvolací krajský soud. Čin se odehrál v Mostě v době, kdy se Oračko vyhýbal nástupu do vězení právě za vraždu své partnerky.

