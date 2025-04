VIDEO: Osm let do vězení za otrávenou svíčkovou v Karviné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osm let do vězení za otrávenou svíčkovou v Karviné

Krajský soud v Ostravě uzavřel neobvyklý případ pokusu vraždy 33letého muže, za který poslal bratra a manželku oběti na osm let do vězení. Podle obžaloby se ho pokusili léky v plechovce piva a ve svíčkové uspat s tím, že pak mu vstříknou do žíly drogu se vzduchem. Plán se však nezdařil, protože muž užíval pervitin, který u něj vyvolával nechutenství a vše odmítl.

video: iDNES.tv