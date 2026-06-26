Ostravský soud rozhoduje o vazbě pro karvinského primátora
V Ostravě začalo jednání o vazbě primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. O návrhu žalobců, kteří se obávají ovlivňování svědků a maření vyšetřování rozhoduje ostravský okresní soud. Wolfovi za údajné uplácení rozhodčích a hráčů hrozí až osm let vězení.
01:30
Pražský okruh jako závodní dráha. Řidič tudy uháněl rychlostí 218 km/h
Krimi26. 6. 2026 13:40
02:09
Macinka vystoupil ke klimatické krizi. Zelení jsou podle něj značně přehřátí
Domácí26. 6. 2026 13:38
01:04
KoresponDance, to jsou i koule v ulicích a tanec s berlemi
Domácí26. 6. 2026 13:34
01:50
Zelenskyj: Náš plán nátlaku Rusko bolí, cílem je donutit Moskvu k míru
Zahraniční26. 6. 2026 13:30
01:32
Po zhroucení přehrady Malpasset zůstaly stovky mrtvých
Zahraniční26. 6. 2026 13:24
00:34
Vedro svírá kraj. Záchranáři hlásí první kolapsy, senioři bojují s horkem
Domácí26. 6. 2026 13:00
01:00
Belgický fanoušek pravidelně vyráží na MS ve fotbale ve svém obstarožním BMW
Technika26. 6. 2026 13:00
00:28
Chytili ho na poslední chvíli! Odsouzený muž už měl koupenou letenku do Ameriky
Krimi26. 6. 2026 12:58
00:21
Adidas představil nafukovací bundu i klimatizované kraťasy
Zahraniční26. 6. 2026 12:44
00:31
Španělsko zažilo nejteplejší červnový den od roku 1950, teploty překročily 45 °C
Zahraniční26. 6. 2026 12:36
01:19
Policisté tahali z vody opilého muže, mohl se utopit
Krimi26. 6. 2026 11:42
00:28
Brno kvůli vedru nasadilo do centra mlžící stany, lidé se ochlazují i na náplavce
Domácí26. 6. 2026 11:32
00:31
Za konopí s THC a látku CMC stanul před soudem
Krimi26. 6. 2026 11:26
00:28
Marco Odermatt během intenzivního sprintu v rámci přípravy na novou sezonu
Sport26. 6. 2026 11:06
00:24
Ostravský soud rozhoduje o vazbě pro karvinského primátora
Krimi26. 6. 2026 10:28
00:18
Zlín se připravuje na víkendovou vlnu veder
Domácí26. 6. 2026 10:08
01:10