Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou
Telefonát dívky, která hrozila sebevraždou, zaměstnal na začátku týdne ostravské policisty. Přestože neuvedla přesné místo, kde se nachází, se ji mužům zákona podařilo včas najít a zachránit. I tak se před tím stihla poranit nožem.
02:58
Legrační, naprosto to nechápu, divil se Klaus, proč Turek není na seznamu ministrů
Domácí10. 12. 2025 12:12
01:33
V Austrálii zakázali dětem pod 16 let sociální sítě
Zahraniční10. 12. 2025 11:48
01:44
Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou
Krimi10. 12. 2025 11:46
02:45
Když jsem se seznámila s manželem, chodila jsem s Bobkem, říká Čunderlíková
Společnost10. 12. 2025 11:36
00:49
Prezident na návštěvě Libereckého kraje
Domácí10. 12. 2025 11:20
00:30
Katie Price záhadně hubne. Ve videích vystavuje své přednosti
Lifestyle10. 12. 2025 11:16
02:47
Velmi zmatené, řekl odvolací soud o popisu žalovaného skutku. Případ stíhané děkanky vrátil nižší instanci
Krimi10. 12. 2025 10:52
00:31
Kim Zolciaková se nebojí operací. Na Instagramu sdílí záběry z estetických úprav
Lifestyle10. 12. 2025 10:44
34:32
Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota
Rozstřel10. 12. 2025 10:00
01:05
Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu
Domácí10. 12. 2025 9:02
08:19
Svezli jsme se škodovkou budoucnosti. Elektrický kombík v akci
Technika10. 12. 2025 9:00
00:43
USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv
Zahraniční10. 12. 2025 8:14
01:29
Volby na Ukrajině můžeme mít za dva až tři měsíce, řekl Zelenskyj
Zahraniční10. 12. 2025 8:14
00:41
Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině
Zahraniční10. 12. 2025 7:38
01:58
Světelná zahrada Winter World láká na hradecké letiště
Domácí10. 12. 2025 7:06
02:01
Jak využít listí z ořešáku u slepic, na kompost, mulč i skladování zeleniny
Lifestyle10. 12. 2025 0:06
00:52
Řidič sjel ze silnice a kamion položil na bok
Krimi9. 12. 2025 22:32
01:27
Pirátka rýpla do Turka kvůli jeho zdravotním potížím
Domácí9. 12. 2025 20:58
Následující videa
02:47
Velmi zmatené, řekl odvolací soud o popisu žalovaného skutku. Případ stíhané děkanky vrátil nižší instanci
00:52
Řidič sjel ze silnice a kamion položil na bok
00:51
Omlouvám se a cením si toho, že ke mně necítíte zlobu, řekl u soudu útočník pobodanému cizinci
01:55