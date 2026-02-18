Otčím surově utýral tříletého chlapce

Krimi | KRIMI
Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše Siváka za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch mě na tělíčku neustále četné modřiny. Vše vyvrcholilo loni v únoru, kdy dítě podlehlo následkům brutálního kopnutí do zad.
video: iDNES.tv
