Nebezpečný ozbrojenec se zabarikádoval v bytě

Krimi | KRIMI
Policie v úterý odpoledne zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, informovala o tom na síti X. Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz je na místě nebezpečný ozbrojený muž. Do akce je povolána policejní zásahová jednotka. Ulice a okolí včetně vnitrobloků jsou uzavřeny.
video: iDNES.tv
