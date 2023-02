VIDEO: Pár na hlavním nádraží v Praze brutálně napadl ženu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pár na hlavním nádraží v Praze brutálně napadl ženu

K rvačce několika lidí vyjížděla hlídka strážníků do Vrchlického sadů . Strážníkům svědek na místě popsal, jak do ženy útočníci opakovaně kopali, bili jí a nakonec jí sundali boty i ponožky. Hlídka státní policie rozhodla o převozu agresorů na záchytku, napadenou ženu si převzali do péče záchranáři.

video: PČR