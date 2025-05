VIDEO: Koukal objektivem pod sukni mladistvé. Znáte ho? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Koukal objektivem pod sukni mladistvé. Znáte ho?

Pražští policisté prověřují událost, která se stala v úterý 29. dubna v odpoledních hodinách ve vestibulu metra Náměstí Míru a na policii ji nahlásila všímavá žena. Ta si všimla neznámého muže, kterak se snaží svým mobilním telefonem pravděpodobně natočit či vyfotit intimní partie mladistvé dívky jedoucí před ním na eskalátorech. Oznamovatelce se jednání muže nelíbilo a stoupla si tak, aby nemohl žádné záběry mladistvé pořídit a následně vše ohlásila. Vyhodnocením kamerových záznamů se policistům podařilo muže najít a přivítali by jeho vysvětlení, na kterékoli policejní služebně. Pokud ho poznáváte kontaktujte prosím linku 158. Rádi by vyslechli i dívku na záběrech, která má jako možná poškozená skrytý obličej. Nicméně podle oblečení by se ona sama mohla na záběrech poznat.

video: Policie ČR