Influencer Koleso se dohodl na trestu za vandalství a výtržnictví: 8 měsíců za mřížemi
Bizarní český influencer Patrik Pešava, který si říká Koleso, stráví osm měsíců ve vězení. Na trestu za sérii zničených aut a zapálených popelnic se ve čtvrtek dohodl u Obvodního soudu pro Prahu 8 přímo v jednací síni se státním zástupcem. Pešava podle soudce uzavřenou dohodou neprohloupil, bez ní by prý byl jeho trest tvrdší.
00:31
Krimi5. 2. 2026 13:26
00:49