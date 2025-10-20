Psal, že půjde na vládu se samopalem. U soudu dostal tři roky vězení
Pavlu Matějnému, který podle obžaloby loni na sociální síti vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se střelnou zbraní půjde na Úřad vlády, uložil v pondělí Okresní soud pro Prahu-východ tři roky vězení. Muže potrestal i za psaní příspěvků s nacistickou tematikou nebo výzvy k násilí vůči vládě. Některé z příspěvků ale podle soudce nenaplnily znaky trestného činu, v části obžaloby proto Matějného osvobodil.
