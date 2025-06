VIDEO: „Celé tohle líčení je protiprávní!“ Zítko volal na soudkyni policii, Peterková mu asistovala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Celé tohle líčení je protiprávní!“ Zítko volal na soudkyni policii, Peterková mu asistovala

Pavel Zítko, jedna z hlavních postav dezinformační scény, musí po dobu dvou let oželet návštěvu Prahy, a to včetně demonstrací. Za účast v předloňském incidentu u Městského soudu v Praze mu nyní tento soud potvrdil roční podmínku a dvouletý zákaz pobytu v metropoli. Pokud to Zítko nedodrží, může skončit za mřížemi. Ve videu si můžete v sestřihu připomenout atmosféru u prvoinstančního soudu v únoru 2025.

video: iDNES.tv