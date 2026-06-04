Peklo na D2 před Brnem. První nehodu nepřežil řidič, při další hoří dvě auta
Dva vážné incidenty dnes odpoledne výrazně zkomplikovaly provoz na D2 před Brnem. Nejprve po 14. hodině na čtvrtém kilometru narazil řidič osobního vozu do kamionu a při střetu zemřel. O hodinu poté došlo o pár kilometrů dál k další srážce dvou aut, při níž auta vzplála. Aktuálně je dálnice uzavřená.
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