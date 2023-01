VIDEO: Pepřák, nůž a maska. Muž se z lupu dlouho neradoval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pepřák, nůž a maska. Muž se z lupu dlouho neradoval

S nožem, pepřovým sprejem a maskou na tváři vpadl pětatřicetiletý muž do čerpací stanice a od obsluhy požadoval peníze. Protože bylo kolem sedmé ráno, snažila se ho pumpařka přesvědčit, že v kase ještě skoro nic není. Protože začal nožem vztekle bodat do pultu, dostal i to málo a s penězi v igelitce zmizel. Z kořisti se ale dlouho netěšil, domů si pro něj zanedlouho přišli policisté.

video: PČR