VIDEO: Pět obžalovaných soudí hradecký soud kvůli pašování kokainu z jižní Ameriky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pět obžalovaných soudí hradecký soud kvůli pašování kokainu z jižní Ameriky

rajský soud v Hradci Králové rozplétá případ pětičlenného gangu, který podle spisu pašoval kokain z Brazílie do Česka. Podle spisu drogu rafinovaně ukryli do zásilky označené jako stojan na dort pro dětskou oslavu. Pondělní líčení pozdržel obžalovaný Jaroslav Javůrek, který dorazil o dvě hodiny později kvůli výluce vlaku na trati. Po prezentaci obžalovaných přečetla státní zástupkyně Lenka Faltusová obžalobu, která obsahuje 14 stran. Skupina čelí obžalobě z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za to jim hrozí až 10 let za mřížemi.

video: iDNES.tv