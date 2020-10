VIDEO: Simuloval debilitu a bral dávky, dostal čtyři roky vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Petra Stojku, který podle obžaloby předstíral 12 let mentální retardaci a pobíral invalidní důchod a příspěvky na péči a mobilitu, potrestal Obvodní soud pro Prahu 10 čtyřmi roky vězení. Za podvod muži hrozilo dva až osm let, celkově podle obžaloby způsobil České správě sociálního zabezpečení a Úřadu práce škodu přes dva miliony korun. Škodu má Stojka podle zatím nepravomocného rozsudku úřadům uhradit. "Obžalovaný deficit masivně předstíral, cílem bylo získat finanční prostředky, což se mu také podařilo. Soud o tom nemá žádné pochybnosti," konstatoval předseda trestního senátu Petr Kacafírek. "Tímto způsobem byl okraden daňový poplatník, což není možné tolerovat," řekl také soudce. Do trestu zahrnul i dva případy krádeže, kterých se podle něj Stojka dopustil v listopadu a prosinci minulého roku. /ČTK/

video: Jiří Pánek, Adam Kvita, iDNES.tv