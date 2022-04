VIDEO: Zadržený lupič měl u postele mačetu a 8 dalších zbraní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zadržený lupič měl u postele mačetu a 8 dalších zbraní

Za použití krátké střelné zbraně přepadl nenapravitelný recidivista na Žižkově v Praze 3 mladého muže, který se zrovna vracel do svého bytu. Přepadený ihned z místa utekl na nedalekou benzínovou čerpací stanici, odkud zavolal policii. Oba muži poškozeného pronásledovali a jeden z nich se na místo vrátil, kdy využil daného momentu a vyrazil násilím dveře bytu. Ten v rychlosti prohledal a odcizil z něj elektroniku a další věci za několik desítek tisíc korun. Když s lupem z bytu odcházel, narazil před ním na kamaráda poškozeného. Tomu se nezdálo, že z bytu vychází cizí muž a tak se ho snažil zastavit. To se mu bohužel nepovedlo, jelikož podezřelý ho ohrožoval střelnou zbraní a navíc ho i několikrát udeřil pěstí do obličeje a utekl pryč. Lupiče se nakonec podařilo kriminalistům vypátrat v zahrádkářské kolonii. Při zadržení byl muž ozbrojen mačetou a kolem svého lůžka měl dalších osm bodnořezných zbraní, včetně taktické vesty používané speciálními jednotkami. Jako důvod svého ukrývání uvedl, že se bál vysokého trestu, který mu opět hrozí.

video: iDNES.tv