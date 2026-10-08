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Pivní sázka se zvrtla. Zloděj se dvakrát zřítil z přepravek

Krimi | KRIMI
Muž se v Pardubicích rozhodl ukrást pivo z hypermarketu, jenže jeho plán se trochu zvrtnul. Místo hladkého útěku přišly nepovedené pády, zranění a nakonec i pokuta od policie.
video: PČR
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