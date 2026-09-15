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Plameny pohltily střechu domu a přeskočily na stodolu se senem, shořelo i auto

Krimi | KRIMI
Šest jednotek hasičů v neděli bojovalo s požárem rodinného domu v Počaplech nedaleko Sezemic na Pardubicku. Plameny, které zachvátily střechu, přeskočily na sousední stodolu s uskladněným senem. V přístavku shořelo také osobní auto.
video: hasiči Sezemice
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