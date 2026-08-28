Uložení nepodmíněných trestů u soudu provázely slzy
Městský soud v Praze uložil v pátek osmileté vězení bývalé pracovnici sítě čerpacích stanic, která si na pražské benzince více než rok nelegálně generovala platební kódy. Recidivistka se u soudu hájila tím, že je vážně nemocná a chtěla mít peníze na nadstandardní léčbu. Na čerpací stanici také kradla cigarety. Její pomocnice dostala čtyřletý trest.
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Uložení nepodmíněných trestů u soudu provázely slzy
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