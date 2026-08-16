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Po násilném útoku v Českých Budějovicích zemřela žena

Krimi | KRIMI
Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.
video: PČR
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