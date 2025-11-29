Po Tescu v Plzni běhal divočák
V sobotu krátce po jedenácté hodině dopoledne vyjížděli policisté společně se strážníky městské policie z odchytové skupiny do Tesca v Plzni na Rokycanské třídě k prověření opravdu nezvyklého oznámení. Na tísňovou linku se totiž obrátilo několik lidí s informací, že po obchodě běhá divoké prase.
01:32
Ukrajina se pochlubila útokem na tankery u Turecka
Zahraniční29. 11. 2025 21:26
03:28
Národní divadlo uvádí novinku Farářův konec podle námětu Josefa Škvoreckého
Domácí29. 11. 2025 20:28
00:45
Hrad otevřel běžně nepřístupné prostory. Někdo si odnesl i autogram od prezidenta
Domácí29. 11. 2025 18:26
01:56
V Praze rozsvítili vánoční strom, má 22 metrů
Domácí29. 11. 2025 18:12
00:56
Rusům nevyšel test Putinovy superzbraně
Zahraniční29. 11. 2025 16:56
00:51
Po Tescu v Plzni běhal divočák
Krimi29. 11. 2025 16:28
02:22
Tisíce lidí v Německu protestují proti založení mládežnické organizace AfD
Zahraniční29. 11. 2025 13:24
02:10
Replika Bílého domu je na prodej za 35 milionů dolarů
Lifestyle29. 11. 2025 12:00
01:40
Boty dolů. Papež se prošel po mešitě v ponožkách
Zahraniční29. 11. 2025 10:16
01:18
Problémy letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii
Zahraniční29. 11. 2025 9:52
00:58
Do skiareálu Hochficht na rakouské straně Šumavy přivezlinovou moderní rolbu
Domácí29. 11. 2025 9:50
03:08
Záplavy v Thajsku mají přes 160 obětí
Zahraniční29. 11. 2025 9:32
01:54
Útok ruských střel a dronů na Kyjev zabil člověka a jedenáct lidí zranil
Zahraniční29. 11. 2025 8:48
00:32
V Olomouci restaurují odlitky soch ze sloupu zapsaného v UNESCO
Domácí29. 11. 2025 7:56
01:13
Trofeje pro vítězky světového poháru v lyžování ve Špindlu vznikají ve Vrchlabí
Domácí29. 11. 2025 7:24
01:39
Vydří mládě zachránil bluetooth reproduktor
Zahraniční29. 11. 2025 6:00
01:38
Jak Vojta Kotek naučil svého „pudla“ dosledovat divočáka
Lifestyle29. 11. 2025 0:06
01:34
Králík má čumáček, aneb jak Vojta Kotek skládal myslivecké zkoušky
Lifestyle29. 11. 2025 0:06
00:51
Ráda koukám, jak jste spadl při Miss do díry, řekla Puškinová Krausovi
Společnost29. 11. 2025 0:06
01:30