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Po výhrůžce v Kadani evakuovali i ležící pacienty

Krimi | KRIMI
Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuovali nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin.
video: iDNES.tv
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