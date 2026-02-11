Zubožené roční štěně našli přivázané za městem
Trčící žebra, propadlé břicho a kritické podchlazení. V takovém stavu našli pracovníci útulku z Jimlína na Lounsku téměř roční štěně na opuštěném místě v Podbořanech. Pes jménem Escobar měl obrovské štěstí, podle Davida Kubalíka z útulku by další mrazivou noc venku zřejmě nepřežil. Případ je o to zarážející, že se jedná o čistokrevného psa, o kterého by za normálních okolností byl velký zájem.
00:48
00:51