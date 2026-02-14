Podezření na opilého řidiče kamionu se změnilo v boj o život

Svědci nejprve upozornili na řidiče nákladní soupravy, který měl narazit do stromu a poté při couvání zapadnout. Na podivně chovajícího se muže proto okamžitě vyrazili dopravní policisté z Břeclavi. Po příjezdu ale našli kabinu kamionu uzamčenou a uvnitř muže v bezvědomí. Policisté si také ihned všimli, že řidič dostal křeče a u pusy se mu objevila pěna. Nebylo nač čekat, kromě přivolání zdravotnické záchranné služby bez váhání zahájili jeho záchranu. Rozbili okno u spolujezdce, aby se dostali dovnitř, a zkontrolovali životní funkce muže. Jenomže i samotné vyproštění z vozidla se ukázalo jako další problém, protože muž v křeči pevně svíral volant. Teprve až za pomoci přítomných svědků se jej podařilo dostat z kabiny ven a poskytnout mu první pomoc. Že situace nebyla skutečně banální, napovídala i sada na měření hladiny cukru nalezená uvnitř vozidla. Velké štěstí měl řidič také v tom, že jeden ze zasahujících dopravních policistů absolvoval speciální zdravotnický kurz na poskytování první pomoci v rizikovém prostředí (CLS), díky kterému mohl rychle a správně pomoci ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu zdravotníků byl muž předán do jejich péče a následně byl převezen na ošetření do nemocnice.
