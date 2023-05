VIDEO: Podvedli vážně nemocnou bohatou italskou farmářku. Bankéř s advokátem si odsedí 6 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podvedli vážně nemocnou bohatou italskou farmářku. Bankéř s advokátem si odsedí 6 let

Odvolací Vrchní soud v Praze poslal ve středu bývalého vysoce postaveného bankéře Petra Vitáska na šest let do vězení za to, že podvedl zámožnou italskou farmářku a připravil ji v přepočtu o téměř 80 milionů korun. Potvrdil tak prvoinstanční verdikt. Stejný trest dostal i jeho spoluobžalovaný, advokát Vratislav Urbášek. Odvolací senát oběma mužům uložil také vysoké peněžité tresty a zákazy činnosti. Peníze se policistům nepodařilo vypátrat.

video: iDNES.tv