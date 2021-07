VIDEO: Chtěl skočit z okna, z posledních sil ho držela manželka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chtěl skočit z okna, z posledních sil ho držela manželka

V pátek, krátce před devátou hodinou večerní přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o muži, který chce vyskočit z okna panelového domu v desátém patře v ulici Imrychova v Praze 4. Policisté z „čtyřkové oháesky“ okamžitě vyjeli na místo, kde byli během několika málo minut. Po příjezdu zjistili, že muž má již nohy přes okenní římsu a z okna se ozývalo zoufalé volání o pomoc. Co nejrychleji proto vyběhli ke vchodovým dveřím do bytu a provedli násilný vstup, jelikož šlo opravdu o vteřiny. Po úspěšném vykopnutí dveří, proběhli bytem a z parapetu na poslední chvíli stáhli muže, kterého jeho žena držela z posledních sil. Policistům na místě pomáhali i strážníci Městské policie hl. m. Prahy a společnými silami se podařilo devětapadesátiletého muže předat záchranářům, kteří ho odvezli do léčebny v Bohnicích na vyšetření. Tam se lékaři pokusí zjistit, jaké psychické problémy ho dovedly k tak zoufalému činu.

video: Policie ČR