Odvolací soud ve středu poslal osmačtyřicetiletého Jana Holického za pokus o vraždu na 12 let do vězení. Muž loni na jaře na své chalupě v Hejnicích na Liberecku z pomsty zbil o šest let mladšího známého. Pak ho nechal přes 24 hodin ležet zamčeného v bezvědomí uvnitř domu. Odvolací senát zpřísnil muži osmiletý trest. Překvalifikoval jeho čin z těžkého ublížení na zdraví na pokus vraždy. Muž se u hlavního líčení za čin omluvil. Uvedl, že nechtěl nikoho zabít.

video: iDNES.tv