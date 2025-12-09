Omlouvám se a cením si toho, že ke mně necítíte zlobu, řekl u soudu útočník pobodanému cizinci
Čtyřicetiletý Petr Zemánek se v úterý u Městského soudu v Praze omluvil Bělorusovi, kterého se podle obžaloby snažil na jaře na radotínském nádraží usmrtit poté, co si spletl jeho národnost s ukrajinskou. Cizince tam bodl silně nožem. Útočník odmítá, že šlo o pokus vraždy s národnostním motivem. Ze ten mu nyní hrozí 15 až 20 let vězení.
