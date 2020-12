VIDEO: Policejní honička skončila nehodou, utíkající řidič se pak schoval mezi auty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policejní honička skončila nehodou, utíkající řidič se pak schoval mezi auty

Do pronásledování 39letého řidiče, který projel v Karlíně na červenou, se nakonec zapojily tři hlídky strážníků. Všechno začalo v Koželužské ulici. Přes Elsnicovo náměstí vjel motocyklista do slepé Chocholouškovy ulice, kde najel na chodník. Zde ho jeden člen hlídky začal pronásledovat pěšky, jeho výzev k zastavení si ale muž nevšímal a přes trávník vjel zpátky do Koželužské ulice. Prostřednictvím radiostanice pronásledující strážník navigoval další hlídku v terénu. Poté, co ujíždějící řidič projel další křižovatkou na červenou, se za ním vydala další autohlídka. Následovala jízda Voctářovou ulicí až do ulice Sokolovská, kde motocyklista nerespektoval zákaz vjezdu a najel na travnatý tramvajový pás, kde následně havaroval. Z motorky spadl, ale ani to jej nezastavilo a dal se na útěk. Běžel ulicí Za Invalidovnou do Molákovy, kde se strážníkovi, který běžel za ním, schoval. Třetí autohlídka, která poslouchala prostřednictvím radiostanice komunikaci svých kolegů, si při projíždění ulicí U Sluncové povšimla muže schovávajícího se mezi zaparkovanými auty. Když u něj zastavila, dal se muž na útěk. Jeden strážník se vydal za ním, druhý přejel autem k železničnímu koridoru směrem na Žižkov a zablokoval mu cestu. V téhle „pasti“ pak muž uvízl a strážníci ho za pomoci donucovacích prostředků zadrželi. Při lustraci vyšlo najevo, že 39letý řidič má vysloven zákaz řízení do roku 2022. Odmítl se také podrobit orientačnímu testu na drogy. Případem se nyní zabývají policisté.

video: MP Praha