S kradeným autem ujížděl rychlostí až 200 km/h. Při policejní honičce ho zastavil náraz do stromu

Policistům z oddělení hlídkové služby Prahy III ujížděl muž s odcizeným vozidlem Mercedes.V momentě, kdy je řidič ve zpětném zrcátku zahlédnul, sešlápnul plyn a začal ujíždět, a to dvě stě kilometrovou rychlostí po Jižní spojce ve směru na Hradec Králové. Po nárazu do stromu se pokusil utéct, což se řidiči nepodařilo. Lustrací na místě policisté zjistili, že muž má do roku 2030 vyslovený zákaz řízení a vozidlo, kterým ujížděl, bylo pár dní zpátky odcizené v pražské Hostivaři. U řidiče nebyl proveden test na alkohol ani drogy, jelikož je oba odmítnul.

video: Policie ČR