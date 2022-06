VIDEO: Dvojice přepadla muže a pobodala ho, na útěku zkolaboval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvojice přepadla muže a pobodala ho, na útěku zkolaboval

Celostátně hledaná dvojice v pondělí 30. května brzo ráno fyzicky napadla dvaatřicetiletého muže před obchodním domem v pražských Vršovicích. Celému incidentu předcházel konflikt mezi poškozeným a podezřelou, kvůli mobilnímu telefonu. Poté se k hádce přidal přítel podezřelé, který muže několikrát bodl nožem. Podezřelá po napadení poškozeného držela, a když se mu podařilo z jejího sevření vyvlíknout, řvala na něj, že ho zabije. Napadený před dvojicí utekl do vedlejší ulice, kde na následky zranění, zkolaboval. Těžce zraněnému muži, kolemjdoucí zavolal zdravotní záchrannou službu, která jej převezla do nemocnice. Na ženu pak policisté narazili v metru. Protože měla u sebe psa, přišel si pro něj její přítel, který byl ovšem rovněž v hledáčku policie kvůli pokusu o vraždu, a to právě kvůli pobodání muže. Oba proto skončili v poutech.

video: iDNES.tv, Policie ČR