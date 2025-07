VIDEO: Pětice mladíků kradla historické motorky a náhradní díly na ně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pětice mladíků kradla historické motorky a náhradní díly na ně

Policie dopadla skupinu zlodějů, jež stojí za sérií krádeží historických motorek a náhradních dílů na ně z několika míst v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Majitelům způsobili škodu za bezmála milion korun. Pěti pachatelům ve věku od 18 do 21 let hrozí až pět let vězení. Policie jim zabavila kromě ukradených věcí i jejich motorky a nemovitosti.

video: iDNES.tv