Policie zadržela nejznámějšího podvodníka z Jihlavy. Unikal 18,5 roku

Kriminalisté vypátrali a dopadli muže, který byl od roku 2005 za hospodářskou trestnou činnost v řádech desítek milionů korun v celostátním pátrání. Nepomohla mu ani změna identity. Muž se do policejní evidence dostal v dubnu roku 2005, coby hledaná osoba, v roce 2007 na něj byl soudem v Brně vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, konkrétně se jednalo o trestné činy podvod a neoprávněné podnikání. Muž měl svým „podnikáním“ v letech 2004 a 2005 podvést na 160 lidí a připravit je o bezmála 90 milionů korun. Po muži se v roce 2005 ale slehla zem, a to na dlouhých 18 let.

video: iDNES.tv