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Policie dopadla skupinu zlodějů

Krimi
Detektivové vypátrali a zadrželi trojici zlodějů, kteří odcizili nejen několik aut, vozíky a stavební materiál, ale také i bagr za milion korun.
video: Policie ČR
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